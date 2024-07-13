Глава Apple объяснил, для чего нужен их VR-шлем Vision Pro

Тим Кук одобрил ежедневное использование последней новинки Apple, Vision Pro. В недавнем интервью The Sun Кук подробно рассказал о том, как он использует устройство в личных целях, подчеркнув его возможности как для развлечений, так и для работы.

© Ferra.ru

Кук рассказал, что интегрирует Vision Pro в свою повседневную жизнь, широко используя его в развлекательных целях. Он рассказал об "ощущениях погружения" во время просмотра спортивных соревнований, сравнив их с присутствием на корте вместе с игроками, а также подчеркнул роль устройства в "потреблении медиа", включая просмотр таких шоу, как Ted Lasso, прямо на гарнитуре.

Помимо развлечений, Кук рассказал о возможностях Vision Pro "повышать многозадачность". Он подчеркнул эффективность управления несколькими окнами в физическом пространстве, намекнув на возможность использования гарнитуры в профессиональной деятельности.

Однако, несмотря на то, что одобрение Кука подчеркивает сильные стороны Vision Pro в сфере иммерсивных развлечений и производительности, обычным людям по-прежнему интересно узнать о его более широком применении.