Компания Honor показала мощный планшет c OLED-экраном за 35 тысяч рублей

Компания Honor представила планшет Honor MagicPad 2, который получил плавный OLED-экран и новый процессор Snapdragon. Об этом сообщает портал GSMArena.

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MagicPad 2 оснащен 12,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3000х1920 пикселей и частотой обновления 144 Гц, а за производительность планшета отвечает новый субфлагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, дополненный 8, 12, 16 ГБ оперативной и 256, 512 ГБ или 1 ТБ постоянной памяти.

Планшет получил основную камеру с разрешением 13 Мп и селфи-камеру на 9 Мп. Кроме того, в устройстве имеются восемь динамиков с сертификацией IMAX Enhanced, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 и ввод с помощью стилуса Magic Pen 3.

Аккумулятор емкостью 10050 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Отмечается, что устройство имеет толщину 5,8 мм и весит 555 грамм.

Планшет Honor MagicPad 2 предлагается в Китае по цене от 2899 юаней (около 34,7 тыс. руб.) до 4199 юаней (около 50,2 тыс. руб.). Появится ли новинка в России, пока не сообщается. Также Honor представила более доступный планшет Pad 9 Pro, который отличается от Pad 9 обновленными характеристиками.