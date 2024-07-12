Названа дата запуска корабля "Прогресс МС-28" к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-28" планируется отправить к Международной космической станции (МКС) 15 августа. Об этом сообщили в Роскосмосе.

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"Пуск ракеты-носителя "Союз 2.1а" с грузовым транспортным кораблем "Прогресс МС-28" с 31-й площадки космодрома Байконур планируется 15 августа", - говорится в недельном дайджесте новостей госкорпорации.



"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.