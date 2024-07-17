Лучшие приложения для камеры на Android и iOS

Приложения для камеры могут сделать мобильные фотографии гораздо более разнообразными: некоторые из них автоматически ретушируют фото, другие — позволяют накладывать уникальные фильтры. Портал makeuseof.com рассказал о лучших камерах от сторонних разработчиков.

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OldRoll

Приложение OldRoll не просто так оформлено под винтажную камеру: оно способно эмулировать стиль фото различных устройств. Оно также позволяет настраивать баланс белого, что помогает достичь большего контроля над теплотой тонов изображения. OldRoll также предлагает простые инструменты для ретуши — настройку контраста и насыщенности, обрезание картинки, эффект размытия, зернистость.

1998 Cam (iOS)

Еще одно хорошее приложение для поклонников ретро. 1998 Cam примечательно коллекцией фильтров, которые стилизуют изображение под разные эпохи — самое то, если вы любите пленочные фотографии. Приложение также имеет разные сетки для композиции, эффект боке и возможность автоматически прописывать дату изображения водяной маркой.

ProCam (iOS)

ProCam позволяет снимать фотографии в разных форматах, в том числе RAW и TIFF. Если вы планируете провести ретушь, они предоставят большую гибкость при редактуре, но имейте в виду, что такие фото занимают много места в памяти смартфона. Настройка ISO и баланса белого тоже пригодятся фотографам, которые хорошо знают, что делают, не говоря уже о фокусном расстоянии.

Timestamp Camera Basic

Timestamp Camera Basic — простое приложение, которое понравится тем, кто хочет автоматически отмечать дату и время на фотографиях. Приложение также позволяет отметить локацию, где фото было снято, и поменять разрешение картинки. Помимо этого, Timestamp Camera Basic имеет базовый набор фильтров и таймеры для долгой выдержки на три, пять и десять секунд.

RetroCam

Наконец, RetroCam — настоящий подарок любителям старины. Отличный выбор фильтров и эффектов освещения, настройки яркости, контраста и насыщенности, возможность задавать параметры тона, подсветка. К тому же, в RetroCam можно ретушировать и импортированные фото, взятые с других устройств.