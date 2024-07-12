Археологи нашли в Турции артефакт с проклятием

Японские археологи обнаружили в Турции царскую печать древнего Хеттского царства, предупреждавшую о смерти в случае нарушения договора. Как пишет Popular Mechanic, контракты той эпохи часто предусматривали наказания за нарушения, но о смертной казни речь обычно не шла.

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Хеттское царство - древнее государство, существовавшее в Анатолии (на территории современной Турции) во втором тысячелетии до нашей эры. Эта империя была одной из великих цивилизаций бронзового века и достигла пика своего могущества в XIII-XII веках до нашей эры. Царство оставило наследие в виде памятников архитектуры, искусства и письменности.

Печать с надписью «тот, кто это нарушит, умрет» была найдена в руинах Бюклюкале недалеко от Анкары, столицы современной Турции. Какие именно контракты заверялись такой печатью, неизвестно.

Как отмечает Popular Mechanic, любые контракты, заключавшиеся в Хеттском царстве, сопровождались четко прописанными наказаниями за их нарушение, но смерти в числе возможных наказаний обычно не было. Чаще всего речь шла о разнообразных штрафах.

Глава группы археологов из Японского института анатолийской археологии Кимиёси Мацумура считает, что печать принадлежала царю или царице. Эксперты допускают, что Бюклюкале служил королевской резиденцией во времена Хеттского царства.

Печать - не первая находка Мацумуры в этом районе. Недавно он обнаружил табличку с текстом, касавшимся гражданской войны в этой местности и роли различных городов в конфликте.