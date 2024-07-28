Что полезного можно сделать со старым телефоном на Android?

Не знаете, куда пристроить старый смартфон на Android, который и продавать за копейки бессмысленно? Не проблема! Портал howtogeek.com предложил несколько идей о том, какое применение можно найти мобильнику «на пенсии».

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Портативный накопитель

Пожалуй, один из самых универсальных способов дать старому мобильнику вторую жизнь. Да, мелкие флэшки недорогие, а внешние SSD могут достигать невероятной скорости передачи файлов, но они все-таки стоят денег. К тому же, они, в отличие от старенького смартфона, вряд ли поддерживают Bluetooth и Wi-Fi. На 32 ГБ мобильной памяти поместятся десятки тысяч фотографий, тысячи музыкальных дорожек или пару часов 1080р видео.

Мини-колонка

Старый смартфон, поддерживающий голосового помощника Google, может стать неплохой заменой умной колонке. Правда, для этого вам необходимо будет включить все hands-free функции приложения, которые позволят пользоваться им даже при заблокированном экране.

Замена пульту от телевизора

Многие Android-смартфоны прошлых поколений имеют инфракрасный порт, что позволяет использовать их как пульты для телевизоров. Конечно, никто не мешает вам поставить аналогичное приложение и на основной смартфон, но под такую задачу проще отвести ненужный телефон, на котором нет ничего лишнего.

«Бортовой компьютер» для автомобиля

Для тех, кто не хочет тратить деньги на установку аудиосистемы в автомобиль, старенький мобильник может заменить роль проигрывателя. Если ваша машина поддерживает подключение внешних накопителей по USB, то вам больше не понадобятся флэшки для музыки.

ПК-вебкамера

Дешевые вебкамеры — плохая инвестиция. Хорошая новость в том, что даже старые смартфоны зачастую оснащены лучшими объективами, чем копеечные вебки. Поэтому ненужный мобильник можно приспособить в качестве вебкамеры, хотя для этого вам наверняка понадобятся подставка и кабель.

Недорогая портативная консоль для игр

Древние смартфоны не могут похвастать впечатляющей производительностью, но даже их мощности, скорее всего, хватит для эмуляции старых игр. Отдельное устройство для эмулятора поможет сэкономить память на основном смартфоне.