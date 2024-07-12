В Госдуме рассказали об альтернативах YouTube

Качественные альтернативы американскому видеохостингу YouTube уже есть в России.

Они смогут воспользоваться упадком YouTube и привлечь больше контентмейкеров и зрителей, считает глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"В России есть качественные альтернативы - уверен, что Rutube и VK смогут воспользоваться упадком YouTube, привлечь больше контентмейкеров и зрителей на свои площадки, где нет оголтелой цензуры", - отметил Хинштейн в своем Telegram-канале.



Он подчеркнул, что о проблемах, связанных с деградацией кэш-серверов американской корпорации Google, экспертное сообщество уже давно предупреждало.

"Случилось - из-за деградации кэш-серверов Google Clobal Cache серьезно упала скорость выгрузки контента в YouTube, а также его качество при воспроизведении", - отметил Хинштейн.



Он подчеркнул, что к компании Alphabet, владеющей Google, "накопилось немало вопросов у государства", но при этом "корпорации не запрещалось поставлять новые кэширующие серверы в Россию на фоне возрастающего трафика".

"Что же, это тоже показатель той русофобской политики, что ведет западный бигтех - и лояльную российскую аудиторию они "наказывают", что уж говорить про веерные блокировки каналов и блогеров, которые говорят правду", - добавил Хинштейн.



Ранее "Ростелеком" сообщил об обнаружении технических проблем в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи. Указывается, что из-за проблем с эксплуатацией оборудования Google и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на обмен трафиком между операторами, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.

Видеохостинг YouTube принадлежит американской корпорации Google. В марте 2022 года YouTube отключил возможность оформления подписки Premium для россиян. После начала спецоперации YouTube приостановил монетизацию для авторов контента из России, Google также отключил контекстную рекламу для жителей РФ из поисковика и видеохостинга.