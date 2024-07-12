Древний Марс оказался холодным и ледяным

Ученые Университета Невады в Лас-Вегасе обнаружили признаки того, что климат древнего Марса был достаточно холодным, чтобы на поверхности планеты мог существовать лед. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth and Environment.

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Марсоход Curiosity выявил, что марсианские почвы содержат рентгеноаморфный материал, который не имеет типичной для минералов повторяющейся структуры, что делает их сложными для изучения такими методами, как рентгеновская дифракция. Этот материал составляет от 15 до 73 процентов вещества образцов почвы, протестированных ровером в кратере. Также оказалось, что он богат железом и кремнием, но беден алюминием.

Планетологи провели поиск земных почв, сопоставимых с грунтом в кратере Гейла на Марсе. Для этого они посетили плато национального парка Грос-Морн в Ньюфаундленде, горы Кламат в Северной Калифорнии и Западную Неваду. Эти три места имели серпентиновые почвы, которые, как ожидали исследователи, по химическому составу должны были быть похожи на рентгеноаморфный материал в кратере Гейла. Также были собраны данные о количестве осадков, снега и температуре.

Образцы земных почв были изучены с помощью рентгеновского дифракционного анализа и просвечивающей электронной микроскопии, что позволило рассмотреть почвенные материалы более детально. Оказалось, что субарктические почвы, собранные в Ньюфаундленде, характеризуются той же аморфной структурой и тем же химическим составом, что и марсианские. Почвы в Калифорнии и Неваде, расположенные в более теплом климате, таких свойств не продемонстрировали.

Результаты указывают, что марсианские почвы сформировались в условиях холодного климата при температуре, близкой к точке замерзания. Низкая температура ограничила скорость химических реакций, в результате чего атомы не успели организоваться в характерную для кристалла структуру. Это позволило аморфной структуре сохраняться на протяжении геологических масштабов времени.