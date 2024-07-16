Как делать скриншоты на Android: инструкция

Делать снимки экрана на Android можно при помощи разных способов: если один из них не работает, всегда есть возможность попробовать другой. Портал makeuseof.com рассказал о самых популярных методах.

© Unsplash

При помощи шортката Android

Прежде всего, почти все смартфоны на Android поддерживают стандартный шорткат для съемки скриншотов. Нажмите кнопку питания и уменьшения громкости одновременно, и вы увидите на экране короткую анимацию, а также подтверждение о снимке экрана на панели уведомлений.

При помощи шортката от производителя смартфона

Не все модели поддерживают стандартный метод для Android. Например, старые смартфоны Samsung требовали нажатия кнопки питания и «Домой», хотя новые перешли на стандартный. А на некоторых смартфонах Sony нужно зажать кнопку питания, чтобы открыть меню опций, и уже там можно выбрать съемку экрана. Поищите в Интернете сочетания кнопок для вашей модели телефона.

При помощи жестов

Многие современные смартфоны позволяют использовать жесты для съемки скриншотов, благодаря чему не нужно зажимать какие-либо кнопки. Посмотреть доступные жесты и настроить их можно в настройках телефона.

При помощи шторки уведомлений

Некоторые производители добавили кнопку для скриншотов в шторке уведомлений Android. Для того, чтобы открыть меню, просто сделайте свайп по экрану сверху вниз. Там может быть кнопка «Снимок экрана» или «Захват экрана». Если этой опции нет, то она может быть скрыта: ее наверняка можно включить в параметрах быстрой панели.

При помощи сторонних приложений

Наконец, если ни один из методов выше не сработал, последний вариант — это съемка через сторонние приложения, которые можно найти в Play Store. Их базовый функционал ничем не отличается от стандартного шортката, но иногда они предлагают приятные дополнительные функции. Например, съемку экрана при помощи кнопки на самом экране. Некоторые также способны конвертировать изображения в разные форматы и архивировать их.