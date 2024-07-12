Apple откроет европейским разработчикам доступ к NFC

В рамках урегулирования антимонопольного расследования Европейской комиссии Apple предоставит сторонним разработчикам платёжных приложений доступ к NFC на iPhone на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) сроком на 10 лет.

Это решение было принято после обвинений компании в недобросовестной конкуренции, начавшихся в 2022 году. Антимонопольные регуляторы ЕС приняли предложение Apple, направленное на устранение барьеров для конкуренции. В рамках соглашения Apple обязалась предоставить сторонним разработчикам доступ к NFC-чипам и функциям бесконтактной оплаты на устройствах iPhone, а также регулярно отчитываться перед Европейской комиссией о выполнении обязательств. Эти правила будут действовать в течение 10 лет, обеспечивая равные условия для всех участников рынка.

Европейская комиссия начала обвинять Apple в недобросовестной конкуренции весной 2022 года из-за ограничения доступа к бесконтактной оплате. В ответ на это компания предложила предоставить конкурентам доступ к своей технологии NFC, и регуляторы ЕС начали рассматривать инициативу в январе 2024 года, о чем ранее сообщал IT-World. Согласно Закону о цифровых рынках (DMA), Apple также обязалась разрешить использование сторонних магазинов iOS-приложений и загрузку программ напрямую с сайтов разработчиков в ЕС. Первый сторонний магазин приложений для iOS начал работать в апреле 2024 года. 29 апреля Европейская комиссия обязала Apple разрешить сторонние магазины приложений для iPad в странах ЕС, и компания должна исполнить это распоряжение в течение шести месяцев.

Изменения создадут более открытый и конкурентный рынок мобильных платежей, что в конечном итоге принесет пользу как разработчикам, так и пользователям. Усиление конкуренции на рынке мобильных платежей, стимулирование инноваций и расширение выбора платёжных сервисов для пользователей являются ключевыми целями этих мер.