Как отключить сохранение фото в WhatsApp

Если вы активно пользуетесь WhatsApp, то наверняка порой замечали, что в памяти смартфона появляются непонятные фотографии, которые вы не сохраняли. Дело в том, что мессенджер автоматически сохраняет любые полученные изображения. Портал makeuseof.com рассказал, что с этим можно сделать.

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При получении картинок в чатах WhatsApp автоматически сохраняет их в «Галерее» смартфона, даже если вы не открывали переписки. Именно поэтому вы можете часто натыкаться на непонятные изображения, в том числе присланные спамерами.

Единственный способ отключить сохранение картинок — это поменять настройки загрузки медиа в WhatsApp. Процедура простая, но немного разная на iOS и Android.

Как отключить автоматическое сохранение медиа

Запустите WhatsApp.

Перейдите в настройки приложения.

Откройте меню «Чаты»

Выключите опцию «Сохранить в фото» на iOS или «Видимость медиа» на Android.

Как навсегда отключить сохранение картинок на iPhone

Запустите WhatsApp.

Перейдите в настройки приложения.

Откройте меню «Данные и хранилище» — «Автозагрузка медиа».

Нажмите на параметры фото и выберите опцию «Никогда».

Как навсегда отключить сохранение картинок на Android

Запустите WhatsApp.

Перейдите в настройки приложения.

Откройте меню «Данные и хранилище» — «Автозагрузка медиа».

Отключите автоматическую загрузку для нужных типов медиа.