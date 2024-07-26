Как отключить сохранение фото в WhatsApp
Если вы активно пользуетесь WhatsApp, то наверняка порой замечали, что в памяти смартфона появляются непонятные фотографии, которые вы не сохраняли. Дело в том, что мессенджер автоматически сохраняет любые полученные изображения. Портал makeuseof.com рассказал, что с этим можно сделать.
При получении картинок в чатах WhatsApp автоматически сохраняет их в «Галерее» смартфона, даже если вы не открывали переписки. Именно поэтому вы можете часто натыкаться на непонятные изображения, в том числе присланные спамерами.
Единственный способ отключить сохранение картинок — это поменять настройки загрузки медиа в WhatsApp. Процедура простая, но немного разная на iOS и Android.
Как отключить автоматическое сохранение медиа
Запустите WhatsApp.
Перейдите в настройки приложения.
Откройте меню «Чаты»
Выключите опцию «Сохранить в фото» на iOS или «Видимость медиа» на Android.
Как навсегда отключить сохранение картинок на iPhone
Запустите WhatsApp.
Перейдите в настройки приложения.
Откройте меню «Данные и хранилище» — «Автозагрузка медиа».
Нажмите на параметры фото и выберите опцию «Никогда».
Как навсегда отключить сохранение картинок на Android
Запустите WhatsApp.
Перейдите в настройки приложения.
Откройте меню «Данные и хранилище» — «Автозагрузка медиа».
Отключите автоматическую загрузку для нужных типов медиа.