Владельцы устройств Apple все реже обновляют iPhone и Mac
Новые гаджеты получают всё меньше значимых инноваций, которые могли бы побудить пользователей тратить на них свои деньги. Отчёт аналитической компании CIRP подтверждает, что владельцы iPhone и Mac пользуются своими девайсами куда дольше, чем это было раньше.
Так за последние 12 месяцев доля владельцев iPhone, чьи смартфоны были старше двух лет на момент покупки нового аппарата, увеличилась до 71%. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял 63%.
Подобная тенденция наблюдается и среди маководов: 56% владельцев Mac обновляют свой компьютер примерно раз в 3 года, 13% пользователей – раз в 2-3 года, 19% – раз в 1-2 года. Лишь 13% покупает новый Mac каждый год. В 2020-м показатели были следующие:
- 3 и более – 40%;
- 2-3 года – 19%;
- 1-2 года – 23%;
- 1 год – 19%.
CIRP связывают изменения с удовлетворительным качеством работы современных веб-приложений даже на сравнительно старых устройствах. В свою очередь MacBook не обновляют из-за хорошей автономности моделей на базе M1. Марк Гурман добавляет ещё одну причину – уменьшение количества важных функций в новинках при одновременно высокой надёжности и долговечности старых устройств.
Отчёт подчеркивает не радужное будущее для производителей смартфонов, которые каждый год стремятся повысить уровень продаж новых моделей. В качестве возможного решения проблемы можно рассматривать развитие технологий ИИ. Например, Apple и Samsung делают на этом акцент в своих последних продуктах.
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