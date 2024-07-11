Владельцы устройств Apple все реже обновляют iPhone и Mac

Новые гаджеты получают всё меньше значимых инноваций, которые могли бы побудить пользователей тратить на них свои деньги. Отчёт аналитической компании CIRP подтверждает, что владельцы iPhone и Mac пользуются своими девайсами куда дольше, чем это было раньше.

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Так за последние 12 месяцев доля владельцев iPhone, чьи смартфоны были старше двух лет на момент покупки нового аппарата, увеличилась до 71%. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял 63%.

Подобная тенденция наблюдается и среди маководов: 56% владельцев Mac обновляют свой компьютер примерно раз в 3 года, 13% пользователей – раз в 2-3 года, 19% – раз в 1-2 года. Лишь 13% покупает новый Mac каждый год. В 2020-м показатели были следующие:

3 и более – 40%;

2-3 года – 19%;

1-2 года – 23%;

1 год – 19%.

CIRP связывают изменения с удовлетворительным качеством работы современных веб-приложений даже на сравнительно старых устройствах. В свою очередь MacBook не обновляют из-за хорошей автономности моделей на базе M1. Марк Гурман добавляет ещё одну причину – уменьшение количества важных функций в новинках при одновременно высокой надёжности и долговечности старых устройств.

Отчёт подчеркивает не радужное будущее для производителей смартфонов, которые каждый год стремятся повысить уровень продаж новых моделей. В качестве возможного решения проблемы можно рассматривать развитие технологий ИИ. Например, Apple и Samsung делают на этом акцент в своих последних продуктах.