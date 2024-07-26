Дистрибутивы, ядра и менеджеры пакетов: объясняем термины Linux

Со стороны экосистема Linux может показаться совершенно непролазной, но это просто из-за специфической терминологии. Если понимать, что означают самые популярные термины, то все быстро встает на свои места. Портал howtogeek.com объяснил самые расхожие термины Linux.

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Ядро Linux

Ядро Linux — основной интерфейс для всех взаимодействий между софтом и железом в операционных системах на базе Linux. Именно этот компонент позволяет приложения утилизировать возможности различных элементов компьютера, от процессоров до памяти и периферии. Ядро регулярно обновляется, получает новые инструменты безопасности и поддержку новых моделей железа.

Дистрибутивы

Дистрибутивы — операционные системы, построенные на ядре Linux. Как правило, разные дистрибутивы рассчитаны на разную аудиторию и предпочтения пользователей. Термин появился в ранние дни Linux, когда разные люди и организации, перешедшие на систему, добавляли к ней дополнительные инструменты и приложения, после чего распространяли ПО как готовое решение.

Среда рабочего стола

Набор компонентов, из которого складывается графический интерфейс Linux. Иконки, панели, фоновые изображения, виджеты и, конечно же, менеджер окон. Далеко не каждый пользователь нуждается в среде рабочего стола, но она крайне важна для повседневного использования дома или на работе.

Терминал и консоль

В современном сообществе Linux терминалом называют графическое окно командной строки, где можно вводить команды и видеть ответ системы на них. А консоль (или виртуальная консоль) чаще встречается на минималистических сборках Linux, вроде тех, что ставят на различные серверы. Она предоставляет прямой доступ к командной строке без графических элементов.

Менеджеры пакетов

Менеджеры пакетов нужны для того, чтобы устанавливать, обновлять и удалять приложения, а также их дополнительные компоненты. Причем каждый дистрибутив Linux использует собственный менеджер пакетов, который работает с определенным форматом приложений. Для разработчиков этот момент довольно спорный: им приходится «запаковывать» приложения в несколько форматов и регулярно обновлять их, чтобы все корректно работало на разных сборках Linux.