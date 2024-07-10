Ученый объяснил, опасны ли египетские мумии
Директор Лаборатории древних паразитов Кембриджского университета Пирс Митчелл оценил потенциальную угрозу, исходящую от древнеегипетских мумий. Последние исследования показали, что внутри них теоретически могут содержаться болезнетворные бактерии.
Могут ли бактерии или вирусы, таящиеся в древних египетских мумиях, стать причиной эпидемии сегодня и содержат ли мумии патогены, которые могут передаваться человеку сегодня?
Последние исследований мумий доказали, что древние египтяне были подвержены множеству инфекционных заболеваний. В тканях и на останках были найдены следы оспы, туберкулеза и проказы.
Например, недавно было установлено, что фараон Рамсес V скончался от оспы. На это указывают характерные шрамы от оспы, обнаруженные на его мумифицированном теле.
Между тем, оспа считается искорененным заболеванием с 1980 года, когда об этом заявила Всемирная организация здравоохранения. На фоне археологических открытий возникли опасения, что оспа и другие опасные заболевания, "дремавшие" тысячи лет вместе с мумиями, могут вернуться в наш мир.
Однако Пирс Митчелл в интервью научному ресурсу Live Science заявил, что это крайне маловероятно. По его словам, большинство видов паразитов погибают в течение года или двух без живого хозяина, к которому можно прикрепиться.
"Если вы подождете больше 10 лет, все умрет", - подчеркнул ученый, отметив, что такие вирусы, как оспа, могут размножаться только в клетках живого хозяина.
Бактерии, вызывающие туберкулез и проказу, также требуют живых хозяев для собственного выживания.