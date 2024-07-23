Каких функций Android не хватает iOS 18?

iOS 18 порадовала владельцев iPhone рядом приятных нововведений, однако между iOS и Android сохраняется большая пропасть в плане функционала. Портал makeuseof.com рассказал о фишках Android, которых до сих пор нет на iOS.

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Пользовательские пакеты иконок

iOS 18 представила несколько новых опций для персонализации домашнего экрана, в том числе возможность размещать иконки приложений где угодно и подкрашивать их. Несмотря на это, операционная система по-прежнему не позволяет загружать пользовательские иконки. Они уже много лет популярны на Android: домашний экран можно изменить до неузнаваемости, пусть для этого и нужно знать методы.

Поддержка нескольких пользователей

Благодаря тому, что Android поддерживает регистрацию нескольких пользователей на одном устройстве, смартфон можно без опаски отдавать детям — для мобильных игр. Apple добавила в iOS 18 пару полезных функций по безопасности, но разделения пользователей среди них нет. Проблема вдвойне актуальна на iPadOS 18, т.к. планшетами часто пользуются разные члены семьи.

Режим разделения экрана

iOS 18 также не получила режим раздельного экрана, о котором пользователи просили довольно давно. Хотя эта функция более полезна на смартфонах с гибким экраном и планшетами, она также может пригодиться и на традиционных смартфонах. Например, чтобы сверять данные из двух документов.

Подробные настройки уведомлений

Система уведомлений на iPhone оставляет желать лучшего, и Apple практически ничего не сделала для того, чтобы исправить положение вещей. Да, на iOS 18 функция Apple Intelligence автоматически отдает приоритет самым важным уведомлениям, но не решает проблему нежелательных. В то же время, на Android уведомления можно настроить крайне подробно, вплоть до разных звуков для каждого приложения.

Замена стандартных карт и оболочек

На данный момент iOS позволяет менять только стандартный браузер и почтовый клиент: Apple не представляла никаких обновлений этого функционала со времен его появления в iOS 14. И хотя Apple Maps неплохо работает в США и Европе, в других странах карты от производителя не такие надежные.

Android по умолчанию использует Google Maps, но разрешает заменить это приложение любым аналогом из Play Store. Помимо этого, там же можно загрузить оболочки от сторонних разработчиков, которые позволяют кардинально изменить внешний вид системы.