Samsung показал смарт-кольцо Galaxy Ring

Samsung в рамках мероприятия Galaxy Unpacked представила свое первое "умное" кольцо Galaxy Ring.

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Оно выполнено из титанового материала. Устройство предназначено для здоровья и спорта: оно может отслеживать давление, пульс, температуру тела, уровень кислорода в крови, качество сна и другие показатели. Также кольцо поддерживает сервис Samsung Food, благодаря чему становится личным "диетологом" и советует, например, сколько еды в день можно употребить.

Кроме того, оно синхронизируется с приложением Samsung Health, где отображаются данные о здоровье. Имеется и поддержка сервиса Samsung Find, который в случае потери устройства показывает на карте, где оно находится.

В зависимости от размера девайса его аккумулятор будет варьироваться от 14,5 до 21,5 мАч. При этом без подзарядки он сможет проработать семь дней. Сама же зарядка осуществляет через специальную док-станцию - она идет в комплекте.

Производитель предлагает на выбор три варианта расцветки кольца: золотое, серебристое и черное. На данный момент подключить девайс можно только к смартфонам компании, однако в дальнейшем появится поддержка телефонов и других телефонов на Android.

Приобрести Galaxy Ring можно будет за 449 евро - это примерно 43 000 рублей. Продажи по всему миру начнутся уже 19 июля.