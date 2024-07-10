Обнаружен «центр жажды» в мозжечке млекопитающих

Американские нейрофизиологи открыли первые свидетельства того, что мозжечок людей и других млекопитающих отвечает не только за координацию движений, но и управляет чувством жажды.

Данной функцией мозжечка можно управлять при помощи гормона аспросина, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Nature Neuroscience.

"В прошлом считалось, что мозжечок, один из самых древних регионов мозга, отвечает исключительно за двигательные функции. Мы обнаружили, что часть нейронов в мозжечке мышей активируется под действием молекул гормона аспрозина, в результате чего грызуны начинают испытывать усиленную жажду. Аналогичного эффекта можно добиться путем принудительной активации этих нервных клеток", - пишут исследователи.



Это открытие было совершено группой американских нейрофизиологов под руководством доцента Университета Кейс-Вестерн-Резерв (США) Атула Чопры при наблюдениях за тем, как гормон аспросин, предположительно, связанный с чувством аппетита, влияет на работу организма мышей. Интерес ученых к этому веществу был обусловлен тем, что мутации, снижающие его концентрацию в организме или делающие клетки мозга нечувствительными к аспросину, резко снижают вероятность развития ожирения.

Руководствуясь подобными соображениями, ученые вырастили нескольких мышей, у которых были повреждены гены FBN1 и PTPRD, отвечающие за производство и реакцию на аспросин, и проследили за их жизнедеятельностью. В ходе этих наблюдений биологи неожиданно обнаружили, что грызуны не только употребляли мало пищи, но и также пили значительно меньше воды, чем их обычные сородичи.

Это натолкнуло ученых на мысль, что аспросин может контролировать не только аппетит, но и чувство жажды. Руководствуясь этой идеей, исследователи проследили за действием этого белка на разные типы нейронов мозга мышей и обнаружили, что аспросин наиболее активно воздействовал на так называемые клетки Пуркинье, грушевидные нейроны в мозжечке млекопитающих, отвечающие за координацию движений.

Последующие опыты показали, что искусственная стимуляция этих нейронов усиливает чувство жажды у грызунов и заставляет их активно пить воду, тогда как подавление их работы ведет к обратному эффекту. При этом все эти процедуры не влияли на чувство голода мышей, что говорит о том, что этот подтип клеток Пуркинье отвечает за регуляцию жажды. Этим можно пользоваться для создания терапий для различных нарушений в работе чувства жажды, подытожили ученые.