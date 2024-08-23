Сколько спутников существует в Солнечной системе?

При взгляде на ночное небо, пожалуй, самым ярким объектом в ночи будет Луна. Но она далеко не единственная в своем роде. В реальности наша Солнечная система — дом для сотен, если не тысяч подобных спутников, и ученые до сих пор не могут подсчитать их точное количество. Портал livescience.com рассказал о спутниках и том, как астрономы их считают.

Что такое спутник

Обычно спутниками называют объекты, которые обращаются по орбите более крупных незвездных объектов. Но это не полное объяснение. Например, на орбите Земли находятся тысячи искусственных аппаратов, которые технически подходят под критерий выше, но не считаются естественными спутниками. Да и некоторые естественные спутники, такие как квази-луны и мини-луны, не подпадают под определение в полной мере.

Помимо этого, есть и вопрос размера. Например, частицы породы, из которых состоят кольца Сатурна и Урана, индивидуально обращаются по орбите, но не являются спутниками.

Наконец, даже среди признанных спутников есть некоторые спорные нюансы. Например, планетарные спутники разделяются на обычные, обращающиеся по орбите близко к экватору планеты, и нерегулярные, имеющие более эллиптические орбиты. Причем примерно 20 обычных спутников считаются крупными — они достаточно большие, чтобы их округлая форма была вызвана гравитацией.

Планетарные спутники

Меркурий и Венера не имеют настоящих спутников из-за своей близости к Солнцу — оно давным-давно вырвало бы любого потенциального кандидата с орбиты. Венера имеет один квази-спутник (Зоозве), однако он обращается по орбите Солнца.

Земля имеет один крупный спутник (Луна) и по меньшей мере семь квази-спутников, а также время от времени получает мини-луны примерно на год. Само собой, эти «самозванцы» не считаются, хотя их научный анализ способен помочь человечеству стать межпланетным видом.

На орбите Марса находятся два истинных спутника — Фобос и Деймос. Оба сравнительно маленькие и находятся на близкой орбите к планете. Фобос постепенно снижается и падает в направлении Марса: он либо столкнется с поверхностью планеты, либо будет уничтожен по пути.

Теперь можно поговорить о гигантских планетах, и здесь все гораздо интереснее. Юпитер может похвастать аж 95 спутниками, четыре из которых крупные: Каллисто, Европа, Ио и Ганимед — последний является самым большим спутником в Солнечной системе. У Сатурна число спутников еще выше — 146, и шесть из них крупные (Титан, Мимас, Энцелад и другие).

Ледяные гиганты Уран и Нептун имеют 28 и 16 спутников соответственно, семь из которых (в сумме) крупные. Однако все эти числа, в том числе предыдущие, заметно изменились в последние годы. С начала 2023 года астрономы нашли 62 новых нерегулярных спутника Сатурна и 12 новых спутников Юпитера, а также объекты на орбитах Нептуна и Урана.

Малые спутники

По статистике NASA, в Солнечной системе находятся 473 малых спутника, но даже эта цифра может быть неточной, т.к. мы постоянно находим новые астероиды. Причем некоторые из них могут иметь собственные спутники, которые тяжело отличить друг от друга. Не говоря уже о том, что в системе могут существовать более 100 неизвестных карликовых планет, и каждая из них может обладать спутниками.