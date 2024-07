В США впервые зафиксировали вымирание вида из-за повышения уровня моря

В Соединенных Штатах Америки зафиксировали первый в истории случай локального вымирания вида, вызванного повышением уровня моря. Жертвой природного процесса стали огромные древовидные кактусы (Pilosocereus millspaughii) на острове Ки-Ларго, выяснили ученые из ботанического сада «Фэрчайлд» и других научных учреждений во Флориде. Исследование опубликовано в научном издании Journal of the Botanical Research Institute of Texas (JBRIT).

Древовидный кактус встречается на нескольких островах в Карибском море, включая северную Кубу и части Багамского архипелага.

В Соединенных Штатах гигантские кактусы были ограничены единственной популяцией во Флорида-Кис, впервые обнаруженной в 1992 году и с тех пор периодически отслеживаемой.

Вторжение соленой воды из-за повышения уровня моря, истощение почвы из-за ураганов и приливов, а также травоядные млекопитающие оказали значительное давление на редкие растения.

Кактусы хранят запасы воды в своих сочных стеблях, что позволяет им выживать в течение длительных периодов времени без дождя. Это делает их привлекательными для животных, когда другие источники воды скудны.

К 2021 году то, что было процветающим насаждением из примерно 150 стеблей, сократилось до шести больных фрагментов, которые исследователи спасли для выращивания за пределами участка, чтобы обеспечить их выживание.

Ученые из «Фэрчайлд» отметили, что в США осталось мало пригодной среды для существования древовидных кактусов в дикой природе.