Перечислены способы зарядить смартфон на Android быстрее

Сегодня Android-смартфонами пользуются большинство из нас. Но со временем зарядка этих гаджетов замедляется. К счастью, эту проблему можно решить.

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Включить режим полёта. Это позволит сократить время заряда на 40%.

Включить режим экономии заряда. Он находится в «шторке» смартфона. Если же этой функции там нет, то зайдите в «Настройки» — «Батарея» — «Дополнительные функции».

Закрыть все фоновые приложения. Для этого зайдите в подменю «Последние приложения» и закройте все программы.

Использовать оригинальный кабель и блок питания. Оригинальное зарядное устройство точно будет заряжать быстрее.

Не заряжать до 100% с 0. Заряжать смартфон нужно уже с 50% и до 95%. Это позволит увеличить автономность.

Не использовать телефон при его зарядке. Это позволит ускорить процесс.

Не пользоваться беспроводными зарядками. Подобным образом заряжаться смартфон всё равно будет медленнее.

Отключить все способы передачи данных. Это Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет, GPS.

Полностью отключить телефон. Однако если вы ожидаете звонок или сообщение, то этого не стоит делать.

Заряжать от розетки. Подключать смартфон для зарядки через USB-порт к ноутбуку или компьютеру не стоит. Это будет не так эффективно, как прямо от розетки в стене и в долгосрочной перспективе испортит аккумулятор.