В Новосибирске исследовали ткани мамонтов возрастом 28 тыс. лет

Сотрудники Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ) - филиала Института цитологии и генетики СО РАН изучили ткани найденных на острове в Северном Ледовитом океане мамонтов возрастом 28 тыс. лет и сделали микрофотографии. Имеющиеся в научной литературе гистологические описания тканей мамонта не отличаются хорошим качеством иллюстраций, поэтому было так важно сделать их, сообщили в пресс-службе института.

Исследование ультраструктурной организации тканей мамонта проводились в рамках договора между НИИКЭЛ и Северо-Восточным федеральным университетом (СВФУ) им. М. К. Аммосова (Якутск). Для этого из Якутии в Новосибирск были доставлены фрагменты кожи, мышечной и жировой ткани двух мамонтов, которых ученые СВФУ нашли на островах Малый и Большой Ляховский в акватории Восточно-Сибирского моря.

"Нам были предоставлены фрагменты кожи, мышечной и жировой ткани различных участков тела мамонтов. Ткань была жесткой и хрупкой. Выходя из-под ножа, срезы расслаивались на мелкие фрагменты и собрать их на сеточки для исследования было чрезвычайно трудно. Удалось получить вполне хорошие микрофотографии ультраструктурной организации исследованных образцов", - цитирует пресс-служба руководителя лаборатории ультраструктурных исследований НИИКЭЛ Наталии Бгатовой.



Уточняется, что в научной литературе при описании гистологии тканей мамонта их сравнивают с тканями слона. Однако на основании исследований соответствующих тканей экспериментальных животных и человека, которые, как и мамонты, относятся к классу млекопитающих, сотрудники лаборатории выявили некоторые ультраструктурные отличия. Полученные данные будут переданы в СВФУ, проанализированы и отражены в научной публикации.