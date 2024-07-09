Обнаружен затопленный город из легенд

Международная команда археологов впервые обследовала руины затерянного города Рунгхольт и составила его подробную карту. Так назывался средневековый город в Северной Фризии, располагавшийся на территории современной северной Германии.

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До последнего времени о нем было известно только из легенд.

Считалось, что он был затоплен во время наводнения Святого Марцелла в 1362 году. Наводнение было вызвано мощным циклоном, поднявшим гигантскую приливную волну. Последняя затопила прибрежные районы Британских островов, Нидерландов, северной Германии и Дании.

Считается, что шторм унес около 25 тысяч жизней, а ряд населенных пунктов навеки перестал существовать. Среди них оказался и город Рунгхольт, руины которого археологи впервые обнаружили в Ваттовом море.

Так называется прерывистая череда мелководных морских участков у берегов Нидерландов, Германии и Дании. Ваттово море - это часть акватории Северного моря, ограниченная цепью Фризских островов.

Как сообщает Heritage Daily, на его дне археологи обнаружили двухкилометровую цепь средневековых курганов, а также руины крупного здания, предположительно, остатки большой церкви.

Что касается курганов, то под ними скрыты руины жилых домов. Археологи уже провели реконструкцию средневекового ландшафта Рунгхолта, включающую в себя сеть дренажных канав, морскую дамбу и предполагаемую церковь. На карту также нанесено 64 кургана.