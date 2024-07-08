Суббренд Nothing представил смарт-часы с кастомизацией

Nothing представила не только смартфон CMF Phone 1, но и новую модель «умных» часов – CMF Watch Pro 2. Их главной особенностью стала модульная конструкция корпуса, позволяющая пользователям менять дизайн аксессуара по своему усмотрению.

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Особенности

Обрамление дисплея в CMF Watch Pro 2 съемное, что делает возможным его легкую замену. На старте доступны четыре варианта: плоский светлый, плоский темный, скругленный плоский и скругленный темный, изготовленные из алюминиевого сплава.

Дисплей

CMF Watch Pro 2 получили 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 пикселей, яркостью до 620 нит и поддержкой Always On Display. Для персонализации предлагается более 100 вариантов циферблатов и настраиваемые виджеты для отображения информации о погоде, управления музыкой и других функций.

Спортивные режимы

CMF Watch Pro 2 поддерживают более 120 спортивных режимов с автоматическим распознаванием 5 видов спорта. Они также отслеживают сердечный ритм, уровень стресса, насыщение крови кислородом (SpO2), качество сна и менструальные циклы.

Данные синхронизируются с Apple Health, Google Health Connect, Strava и приложением CMF Watch. CMF Watch Pro 2 поддерживают работу с операционными системами начиная от Android 8 и iOS 13.

Прочие характеристики

Аккумулятор ёмкостью 305 мАч обеспечивает до 11 дней автономной работы без всегда включенного экрана и до 9 дней с ним. С оригинальным кабелем время зарядки составляет 100 минут.

Среди дополнительных функций – GPS для отслеживания местоположения, удаленное управление камерой на смартфоне. Bluetooth 5.3 вместе с шумоподавлением обеспечат максимально чистые звонки. Часы защищены от воды по стандарту IP68 – можно погружаться на глубину до 1,5 метра до 30 минут.

Стоимость и начало продаж

CMF Watch Pro 2 с силиконовым ремешком доступны по цене $60, а с кожаным – за $65. Предзаказы уже доступны в Индии, а начало продаж намечено на 12 июля. В комплекте поставки будут сами часы и оригинальный кабель. Дополнительные «кольца» и ремешки можно будет приобрести отдельно.