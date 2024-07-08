Apple выпустит часы из пластика

Корпорация Apple запланировала выпустить дешевые смарт-часы из пластика. Об этом стало известно Bloomberg.

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По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, компания готовит умные часы SE, которые имеют жесткий пластиковый корпус. Этот материал заменит алюминий, который традиционно используется в ряде часов бренда. Таким образом, Apple намерена сэкономить на производстве устройства.

Гурман напомнил, что актуальные доступные смарт-часы Apple Watch SE стоят 249 долларов, или около 22 тысяч рублей. Второе поколение SE представили в 2022 году.

Также специалист рассказал, что этой осенью компания анонсирует юбилейную модель умных часов — Apple Watch Series 10. Гаджет получит тот же дизайн, но более тонкий корпус, увеличенный до размеров Watch Ultra дисплей, новый процессор. Также девайс может получить поддержку функции обнаружения гипертонии и апноэ во сне, однако Марк Гурман сообщил, что Apple столкнулась с трудностями при тестировании опций.

Гурман напомнил, что осенью в смартфонах Apple появится поддержка искусственного интеллекта (ИИ). По информации обозревателя, новые часы не получит интеграции с ИИ.

Ранее китайские инсайдеры рассказали, что корпорация Apple запланировала продать рекордное количество новых iPhone — 100 миллионов штук. В 2023 году фирма планировала реализовать от 80 до 90 миллионов единиц устройств.