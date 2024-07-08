Microsoft запретит сотрудникам в КНР использовать Android-смартфоны

Технологическая корпорация Microsoft запретит сотрудникам китайских подразделений использовать устройства на платформе Android в рабочих целях и выдаст им смартфоны iPhone. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении внутренний документ.

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Согласно тексту, Microsoft потребует от сотрудников в КНР с сентября использовать только устройства компании Apple для идентификации личности при входе в рабочие компьютеры и телефоны. Отмечается, что весь персонал, пользующийся смартфонами на платформе Android, получит от корпорации iPhone 15. Эта мера затронет сотни работников в материковой части Китая, добавляет Bloomberg. Представители Microsoft не ответили на просьбу агентства прокомментировать эту информацию.

Газета The Wall Street Journal сообщила 16 мая, что корпорация Microsoft просит сотни сотрудников китайских подразделений рассмотреть возможность переезда в США на фоне усиления технологического соперничества двух стран. Речь шла о примерно 700-800 сотрудниках, которые занимаются машинным обучением и разработкой облачных решений.