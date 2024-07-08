Nothing представила модульный смартфон CMF Phone 1

Компания Nothing, известная своими прозрачными телефонами, анонсировала CMF Phone 1 – первый смартфон от суббренда CMF, который выделяется модульной конструкцией, съемной батареей и заменяемыми крышками.

© MobiDevices

Особенности

Главной особенностью CMF Phone 1 является съемная задняя панель. По краям панели расположены болты, которые легко откручиваются с помощью мини-отвертки, входящей в комплект.

В правом нижнем углу задней панели находится круглое крепление для аксессуаров под названием Accessory Point. В комплект входит вращающийся безель, который можно использовать для регулировки громкости динамиков. Также к креплению можно прикрепить подставку для удобного просмотра видео или карабин с ремешком.

© MobiDevices

В будущем планируется расширение ассортимента аксессуаров, что позволит пользователям создавать уникальные конфигурации устройства.

Экран

CMF Phone 1 оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением Full HD+ (1080×2400 пикселей) и яркостью до 2000 нит. Экран поддерживает технологию HDR10+, обеспечивая насыщенные цвета и высокий уровень контрастности.

Аппаратная основа и батарея

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 7300. Устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x и 128 ГБ постоянной памяти формата UFS 2.2. Есть поддержка microSD-карт ёмкостью до 2 ТБ. Гаджет оборудован съемной батареей емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Камеры

Основная камера CMF Phone 1 имеет разрешение 50 Мп и использует сенсор от Sony. Вспомогательная камера имеет разрешение 2 Мп, а фронтальная камера – 16 Мп.

Прочее

Смартфон поддерживает 5G, NFC, имеет стереодинамики и слот для двух SIM-карт. Сканер отпечатков пальцев интегрирован под экран, что обеспечивает удобство и безопасность использования. CMF Phone 1 работает под управлением операционной системы Nothing OS 2 на базе Android 14. Есть защита от пыли и влаги (IP52).

Цена, расцветки и доступность

CMF Phone 1 представлен лишь в одной конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти по цене 199 долларов. В Европе цены стартуют от 209 евро.

Предзаказы уже доступны в Индии, а продажи начнутся 12 июля. В дальнейшем планируется выход устройства на международный рынок. Аксессуары для смартфона продаются по цене 25 евро, а заменяемая задняя крышка – 35 евро.

Пользователь может выбрать одну из четырех доступных цветовых панелей: мятный, темно-синий, черный и оранжевый. Темно-синяя и оранжевая панели дополнительно покрыты веганской кожей.