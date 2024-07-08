Предсказан расцвет смартфонов с ИИ

Категорию смартфонов с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) назвали самой быстрорастущей на рынке мобильных устройств. Об этом сообщается в блоге International Data Corporation (IDC).

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По прогнозу специалистов компании, в 2023-2028 годах совокупный годовой темп роста поставок ИИ-смартфонов составит 78,4 процента. Аналитики предсказали, что в ближайшие четыре года на рынок будет отгружено 912 миллионов подобных девайсов. Для сравнения, за 2023 года таких устройств оказалось 51 миллион штук.

В материале говорится, что ИИ в телефонах будут использовать в работе, образовании, также будут востребованы функции для здравоохранения и развлечений.

«Расцвет сегмента смартфонов Gen AI станет следующей технологической революцией», — отметили авторы отчета.



В заключение эксперты заявили, что ИИ-смартфоны изменят человеческий опыт. Так, взаимодействие с гаджетом перейдет «от прикосновения к голосу», потому что пользоваться помощью ИИ таким образом будет удобнее. Также постепенно люди будут отказываться от приложений, выполняющих какую-либо конкретную задачу.

Ранее китайское издание CTEE сообщило, что корпорация Apple запланировала продать рекордное количество новых iPhone — до 100 миллионов штук. В компании полагают, что высокие продажи будут вызваны в том числе распространением ИИ.