Ученые воссоздали эволюцию самой опасной бактерии

Ученые раскрыли секрет одного из самых смертоносных патогенов в мире. Это грамотрицательная бактерия Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка).

© Мир 24

Бактерия способна проникать даже в стерильные помещения. Она использует малейшие «пробелы» в иммунной защите организма, превращаясь в неконтролируемую инфекцию.

Исследователи из Кембриджского университета (Великобритания) изучили эволюционную историю этого вида. Они проанализировали 9829 образцов бактерий, взятых у людей и животных из разных частей мира. Самые ранние из них датированы 1900 годом. В результате им удалось создать генетическое генеалогическое древо из 596 близкородственных штаммов.

Оказалось, что за подавляющее большинство инфекций ответственен всего 21 штамм. Быстрая эволюция за последние 200 лет привела к появлению особо опасного инфекционного агента.

В результате инфекций, вызванных Pseudomonas aeruginosa, умирает более полумиллиона человек в год. Ее сложно лечить из-за устойчивости к широкому спектру лекарственных препаратов.

Эксперименты показали, что бактерия способна выжить и в реактивном топливе, и в дистиллированной воде. Самых тщательных гигиенических мер недостаточно, чтобы предотвратить заражение. Особенно уязвимы для патогена пациенты с хроническими заболеваниями легких.

Ученые определили, что бактерии выработали особую адаптацию к людям с муковисцидозом. Благодаря ей они избегают уничтожения иммунной системой, сообщает Science.

«Наши исследования, посвященные Pseudomonas, позволили нам по-новому взглянуть на биологию муковисцидоза и выявили важные способы, с помощью которых мы могли бы повысить иммунитет больных», – отметили авторы научной работы.



Ранее ученым удалось создать антитело против вируса Нипах. Смертность при нем составляет от 40 до 90%.