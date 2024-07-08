ИИ оказался недостижим юмор

Искусственный интеллект (ИИ) не может понять юмор и не способен генерировать шутки и мемы. Об этом сообщает журнал The Week.

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В материале медиа, основанным на обзоре научных работ, говорится, что ИИ вряд ли сможет понять юмор и научиться сочинять шутки. Исследователи ИИ по всему миру в основном согласны в том, что генеративный искусственный интеллект может оказаться в абсурдной ситуации и быть смешным случайно, но машина вряд ли сможет поставить производство комедии на поток.

По словам ученого Университета Делавэра Ишаани Приядаршини, для того, чтобы разобраться даже в простейшем интернет-меме, ИИ необходимо пройти несколько уровней понимания. Специалист уверен, что шутки и мемы из-за своей субъективности недостижимы для ИИ, и в этом человек значительно превосходит машину.

Также комедийные номера часто выходят за рамки приличий и политической корректности, тогда как ИИ — консервативная технология, которая придерживается строгих правил.

По словам профессора Университетского колледжа Дублина Тони Вила, в теории роботы и модели ИИ могут научиться сочинять шутки. Для этого им придется работать с абсурдом, который считается основой юмора. Такая модель будет запрограммирована на выявление несоответствий и отклонений от установленных норм.

В конце июня ученые Университета Осло (Швеция) выяснили, что человеческий мозг умеет отличать настоящие голоса от синтезированных. Однако на слух точно определить голос ИИ практически невозможно.