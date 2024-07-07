В России начнут субсидировать производителей процессоров

Минпромторг начнёт субсидировать производителей процессоров, чтобы сделать цены ниже для конечных покупателей

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Минпромторг России планирует поддержать отечественных производителей процессоров, чтобы сделать их продукцию более доступной на рынке и конкурентоспособной по цене в сравнении с зарубежными аналогами, включая продукцию Intel. Это инициатива направлена на уменьшение зависимости от импортных технологий и стимулирование развития отечественного производства компьютеров, серверов и систем хранения данных, которые используют эти чипы.

Представители Минпромторга подтвердили разработку финансово-экономической модели для субсидирования производства российских электронных компонентов и модулей на их основе. Эти меры могут включать субсидии на скидки, компенсации упущенных доходов и другие формы поддержки.

Ярослав Петричкович, основатель НПЦ «Элвис», отметил, что санкции усугубляют ситуацию с выпуском российских процессоров, однако даже до их введения отечественные чипы отставали от мировых аналогов на десятилетия, что делало продукцию на их базе менее востребованной. По его мнению, субсидирование необходимо для улучшения конкурентоспособности российских процессоров на рынке.

Иван Покровский, директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники, подчёркивает важность поддержки не столько цены чипов, сколько финансирования исследований и разработок. Он считает, что это поможет снизить стоимость производства и сделать отечественные технологии более конкурентоспособными на глобальном рынке электроники.