Новые флагманские смартфоны Google будут производиться в Индии

Google объявила о планах начать производство своих будущих смартфонов Pixel в Индии. Компания намеревается запустить пробную партию в ближайшее время и перейти к полномасштабному производству в сентябре. Этот шаг является частью стратегии Google по расширению производственных мощностей и снижению зависимости от Китая. Об этом сообщает издание 9to5Google.

© Газета.Ru

По данным Money Control, Google заключила соглашения с Dixon Technologies и Foxconn для организации производства в Индии. Dixon будет отвечать за выпуск моделей нижнего ценового сегмента, таких как Pixel 9, в то время как Foxconn будет производить флагманские модели Pixel 9 Pro и Pro XL.

Значительная часть произведенных в Индии устройств Pixel будет экспортироваться в страны Евросоюза и США. В Индии продажи Pixel показывают положительную динамику, но все еще остаются относительно небольшими по сравнению с этими развитыми рынками.

Google не первая компания, которая уповает на перевод производственных мощностей из Китая в Индию. Например, Apple уже не первый год производит младшие версии iPhone именно в этой стране.