Apple планирует выпустить iPhone 17 Slim

В 2025 году Apple планирует прекратить выпуск модели iPhone Plus в линейке iPhone 17, чтобы освободить место для тонкого смартфона, по слухам известного как iPhone Slim.

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Хотя его название может измениться к моменту официального выпуска осенью следующего года, слухи уже циркулируют, несмотря на то, что до запуска серии iPhone 16 остаётся более двух месяцев.

Тонкий дизайн

По данным The Information, новый iPhone 17 будет иметь более тонкий алюминиевый корпус вместо титанового, используемого в моделях Pro. Также предполагается, что устройство будет оснащено меньшим вырезом Dynamic Island благодаря использованию уменьшенной металлической линзы для системы Face ID.

Дисплей

Аналитик Джефф Пу из Haitong International Securities сообщает, что размер дисплея iPhone 17 Slim составит 6,6 дюйма. Однако аналитик Display Supply Chain Consultants Росс Янг утверждает, что дисплей получит диагональ 6,55 дюйма. Для сравнения, текущий iPhone 15 Plus имеет экран размером 6,7 дюйма. Apple продолжает тестировать различные дизайны, поэтому окончательный размер дисплея может измениться до официального выпуска.

Перемещенные камеры

The Information утверждает, что iPhone 17 Slim будет иметь камеры в новом расположении, вероятно, в верхнем центре гаджета. Такое размещение камер используется в некоторых Android-телефонах, таких как Pixel 8 Pro. Однако iPhone всегда имел камеры в верхнем левом углу с момента его появления в 2007 году.

Антибликовое покрытие

Все модели iPhone 17 будут оснащены антибликовым дисплеем, который будет более устойчив к царапинам, чем Ceramic Shield, использованный в iPhone 15. Weibo Instant Digital сообщает, что внешнее стекло iPhone 17 будет иметь сверхтвердое антибликовое покрытие. Пока неизвестно, будет ли Apple использовать Gorilla Glass Armor, но описание соответствует последним технологиям Corning.

Технология ProMotion

По данным The Elec, все модели iPhone 17 будут иметь OLED-дисплеи с низким энергопотреблением. ProMotion обеспечивает частоту обновления до 120 Гц для плавного прокручивания и просмотра видео, а также может снижаться до 1 Гц для экономии энергии, что позволяет использовать технологию always-on дисплей.

Улучшенная фронтальная камера

Аналитик Минг-Чи Куо сообщает, что все модели iPhone 17 будут оснащены 24-мегапиксельной фронтальной камерой с шестилинзовым объективом. В сравнении с 12-мегапиксельными камерами iPhone 14 и 15, это обновление обеспечит лучшее качество фотографий, позволяя сохранять детализацию при увеличении или обрезке изображений.

Аппаратное улучшение

Аналитик Джефф Пу утверждает, что iPhone 17 Slim будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти, что больше по сравнению с 6 ГБ в iPhone 15 Plus. Все модели iPhone 16 также будут иметь 8 ГБ оперативной памяти, что необходимо для Apple Intelligence. Смартфон также будет оснащен чипом Apple A19.

Повышенная цена

The Information сообщает, что iPhone 17 Slim может быть дороже модели Pro Max, которая в настоящее время начинается от $1199. Это позволяет предположить, что девайс станет новой топовой моделью в линейке, превосходя iPhone 17 Pro Max. Возможно, iPhone Slim станет тем самым iPhone Ultra, слухи о котором ходят уже несколько лет.