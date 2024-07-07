MacOS Sequoia получит поддержку Dolby Atmos через HDMI

В грядущей macOS Sequoia Apple предлагает энтузиастам заметное усовершенствование - HDMI Passthrough для поддержки звука Dolby Atmos в приложениях Apple Music и Apple TV. Функция, доступная в бета-версии Sequoia, позволяет пользователям передавать Dolby Atmos-звук без потерь непосредственно через кабель HDMI.

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Обновление гарантирует, что звук останется "нетронутым". Оно предназначено специально для пользователей, которым требуется высочайшее качество звука при воспроизведении мультимедиа на поддерживаемых устройствах.

Помимо HDMI Passthrough, macOS Sequoia улучшает функции передачи контента между Mac и iPhone, представляет отдельный менеджер паролей и обещает будущие возможности искусственного интеллекта с помощью Apple Intelligence. Публичный релиз macOS Sequoia ожидается этой осенью, после предварительной версии для разработчиков и предстоящей публичной бета-версии.