Названы самые мощные и недорогие смартфоны в мире

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных среднебюджетных смартфонов в мире. Этот топ отличается от китайского тем, что в нем представлены лишь доступные на глобальном рынке устройства.

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Первое место занял новый Realme GT 6T с чипом Snapdragon 7+ Gen 3, который по итогу 1000 тестов в бенчмарке AnTuTu набрал более 1,33 млн баллов. За ним следуют Redmi Note 12 Turbo (1,1 млн) и Poco F5 (1,1 млн), за производительность которых отвечает Snapdragon 7+ Gen 2.

С четвертого по восьмое места заняли iQOO Neo7 (931 тыс.), Infinix GT 20 Pro (922 тыс.) и Tecno Camon 30 Pro 5G (919 тыс.) на базе MediaTek Dimensity 8200, а также Poco X4 GT (811 тыс.) и Redmi K50i (810 тыс.) с чипом Dimensity 8100.

Замыкают июльский топ смартфоны с процессором Snapdragon 7 Gen 3 — iQOO Z9 5G (784 тыс.) и Vivo V30 (783 тыс.).

Самым мощным Android-смартфоном остается Asus ROG Phone 8, который занимает первую строчку в глобальном и китайском топах, где он набирает 2,11 млн баллов.

Рейтинг AnTuTu формируется на основе среднего показателя по итогу 1000 тестов в бенчмарке AnTuTu.