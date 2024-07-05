Перечислены все новые модели iPad в 2025-м году

На мероприятии Let Loose, которое прошло в мае текущего года, Apple представила новые iPad Pro M4 и iPad Air M2. Тем не менее в сети уже появились данные о следующих планшетах производителя.

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Apple разрабатывает до четырех новых моделей iPad. В списке ожидаемых устройств есть iPad15,7 и iPad15,8, которые, как предполагается, являются iPad 11-го поколения с Wi-Fi и GSM-модулем соответственно. Ожидается, что модель будет работать на чипе A16. Идентификаторы iPad16,1 и iPad16,2, возможно, соответствуют iPad mini седьмого поколения на базе процессора A17, снова с опциями Wi-Fi и сотовой связи.

Еще присутствует четыре модели с идентификаторами iPad17,1, iPad17,2, iPad17,3 и iPad17,4. Вероятно, что эти версии получат чип M5.

Полный список будущих iPad включает:

iPad15,7 – A16 iPad 11-го поколения Wi-Fi;

iPad15,8 – A16 iPad 11-го поколения iPad Cellular;

iPad16,1 – A17 iPad mini 7-го поколения Wi-Fi;

iPad16,2 – A17 iPad mini 7-го поколения с сотовой связью;

iPad17,1 – M5 11-дюймовый iPad Pro Wi-Fi;

iPad17,2 – M5 11-дюймовый iPad Pro Cellular;

iPad17,3 – M5 13-дюймовый iPad Pro Wi-Fi;

iPad17,4 – M5 13-дюймовый iPad Pro Cellular.

Учитывая, что Apple уже обновила некоторые версии iPad в этом году, маловероятно, что в ближайшее время компания выпустит новые планшеты. Скорее всего, эти модели выйдут только в 2025-м году.