Google изменит внешний вид RCS-чатов

В Google Messages решили улучшить отображения фотографий с текстовыми подписями в RCS-сообщениях. Традиционно при отправке изображения с сообщением в RCS текст появлялся над фотографией отдельным сообщением.

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Google теперь тестирует новый дизайн, в котором появляется фотография, а текст находится уже под ним, как в мессенджерах. Нижние углы "текстового пузыря" изогнуты так, чтобы совпадать с верхней частью фотографии.

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В настоящее время этот редизайн был замечен только одним пользователем, чем он поделился на Reddit. Тем не менее, оно обещает стать более "визуально привлекательным" способом обмена фотографиями как в RCS, так и в SMS-сообщениях, когда будет широко внедрено, пишут СМИ.