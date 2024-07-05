Раскрыты стоимость и характеристики iPhone 16 Pro

Инсайдер и аналитик Anthony, известный в соцсети X (ранее Twitter) под ником @TheGalox_, опубликовал на своей странице характеристики iPhone 16 Pro и раскрыл его стоимость.

Согласно источнику, iPhone 16 Pro будет продаваться в США по цене от $999 (около 88 тыс. руб.) — столько же стоит и актуальный iPhone 15 Pro. Из этого можно сделать вывод, что новинка, судя по всему, не станет дороже.

Смартфон получит 6,3-дюймовый OLED-дисплей Samsung M14 с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. В прошлых итерациях iPhone Pro ставили 6,1-дюймовые экраны.

За производительность устройства будет отвечать фирменный чипсет Apple A18 Pro, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Несмотря на внедрение требовательной к ОЗУ ИИ-системы Apple Intelligence, компания пока не планирует увеличивать объем оперативной памяти до 12 ГБ. Причем для работы ИИ нужно как минимум 8 ГБ ОЗУ.

Емкость аккумулятора в iPhone 16 Pro составит 3577 мАч, однако мощность скоростной зарядки пока не раскрыта.

Значительные изменения ожидают систему камер. Смартфон будет оснащен основным модулем на 48 Мп, широкоугольным на 48 Мп (вместо прежних 12 Мп) и перископическим телеобъективом на 12 Мп с 5-кратным оптическим зумом. Ранее такой телеобъектив был доступен только в iPhone 15 Pro Max, в то время как iPhone 15 Pro и более старые флагманские модели предлагали лишь 3-кратное приближение.

Из прочих особенностей отмечается поддержка Wi-Fi 7 и появление на корпусе кнопки Capture Button, которая будет отвечать за запуск камеры и спуск ее затвора.