В Ижевске нашли клад со старинными монетами

Ученые нашли в Ижевске клад со старинными монетами. Соответствующий пост появился на странице сообщества археологов Удмуртского госуниверситета во «ВКонтакте».

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В ходе экспедиции были обнаружены монеты 1782-1788 годов. Вдобавок среди них находились артефакты, относящиеся к 1801 году. По мнению экспертов, данные находки связаны с традицией закладывать их при строительстве домов и бань.

Кроме того, во время изучения квартала, расположенном в центре российского города, специалисты заметили фрагменты сгоревшей деревянной конструкции, куски угля и оплавившиеся части стеклянных винных бутылок.

«Мы предполагаем, что этот объект под номером 18, построенный на рубеже XVIII-XIX веков, можно связать с пожаром 1810 года. После пожара верхнюю часть постройки снесли, а основание засыпали кирпичным ломом», — пояснили археологи.



Ранее сообщалось, что вблизи церкви Николы со Усохи специалисты нашли клад XVI века. В нем оказались две четверетцы Псковской земли, деньги независимого Пскова, а также монеты правления Василия Темного, Ивана III и Василия III.