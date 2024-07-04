В России создали «умную кормушку» для рыб

Разработчики из Волгоградского государственного технического университета (ГТУ) создали уникальную технологию кормления рыб. Об этом пишет агентство РИА Новости.

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Российские специалисты назвали устройство «умной кормушкой». Она не только позволит снизить затраты на корм, но и сократит время мониторинга пруда, что поможет повысить рентабельность рыбных хозяйств.

Отмечается, что система использует датчики для отслеживания параметров воды и в соответствии с показателями и потребностями рыб корректирует объем и время выдачи корма. Это также положительно сказывается на их росте и здоровье.

«Наша разработка отслеживает температуру воды, уровень pH (кислотность жидкости) и уровень растворенного кислорода, — заявил автор проекта, аспирант ВолгГТУ, преподаватель ВПИ (филиала ВолгГТУ) Роман Борзин. — Именно эти параметры являются ключевыми для правильного прироста рыбы, влияют на ее активность и, соответственно, на поедаемость корма».

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