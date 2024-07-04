В Чехии найден клад с топорами бронзового века

Археологи из Подржипского музея в Роуднице-над-Лабем объявили о находке времен бронзового века. Им удалось найти клад, состоящий из разнообразных предметов возрастом около 3000 лет.

© Lucie Heyzlova, Podřipské Museum in Roudnice nad Labem

Как сообщает Heritage Daily, клад бронзового века был найден в Устецком крае, недалеко от города Будыне-над-Огржи. Его обнаружил штатный археолог музея.

Клад состоит из девятнадцати разнообразных бронзовых предметов возрастом около 3000 лет. В частности, были найдены восемь наручных и ножных браслетов, восемь топоров, две длинные булавки с шаровидными головками и наконечника копья.

По мнению исследователей, этот набор был нарочно кем-то закопан. Возможно, сделано это было в рамках церемониального ритуала, а бронзовые предметы, весьма дорогие по тем временам, были подношением богам.

"Эти предметы типичны для среднего бронзового века, хотя один из топоров еще старше и датируется ранним бронзовым веком, он был создан примерно 3500 лет назад", - говорит Мартин Трефны из Подржипского музея в Роуднице-над-Лабем.



По его словам, версия о том, что клад был вотивным подношением, является приоритетной. Но пока не сбрасывается со счетов и версия о том, что кто-то мог попросту спрятать свои сокровища в целях безопасности. Если это действительно так, значит, владелец так и не вернулся за своим имуществом.

Сейчас с предметами из клада работают специалисты. Они используют рентгеновскую флуоресценцию для анализа состава металла. Это позволит установить происхождение предметов.

Кроме того, будет проведена микроскопическая фотосъемка лезвий топоров. Это поможет понять, какие методы использовали в тот период времени кузнецы. В настоящее время клад находится на консервации. Интересно, что точное место обнаружения пока держится в тайне, чтобы "предотвратить незаконное разграбление".