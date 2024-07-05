В сервисе для разработчиков Tracer появится ИИ-ассистент

В сервисе сбора и анализа ошибок во время разработки появятся функции искусственного интеллекта

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В сервисе Tracer, принадлежащем компании VK, теперь есть генеративный ИИ, который анализирует сбои и проблемы в приложениях и предлагает их решения. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Новый инструмент поможет разработчикам быстрее находить причины ошибок и устранять их, что сократит время на всех этапах разработки — от тестирования до выпуска в продакшен. ИИ анализирует детальный отчёт о сбое, определяет возможные причины и предлагает конкретные советы по устранению ошибок.

Tracer был создан командой ОК.TECH и внедрён в большинство продуктов VK. Сервис является бесплатным и учитывает специфику приложений, поэтому рекомендации адаптированы к конкретным условиям и потребностям разработчиков.