Google улучшит шифрование в приложениях с выходом Android 15

С выходом Android 15, Google представит новую API E2eeContactKeysManager, которая улучшит сквозное шифрование (E2EE) в Android-приложениях.

Этот API позволит централизованно управлять и проверять публичные ключи контактов, обеспечивая более высокий уровень безопасности.

Технология будет интегрирована с приложением Google Контакты, что позволит пользователям сканировать QR-коды для подтверждения шифрования между их телефонами и устройствами контактов.

Это нововведение призвано упростить проверку шифрования для всех приложений, поддерживающих E2EE.

Функциональность Contact Keys будет управляться через Google Play Services. В последней бета-версии сервисов нашлись новые активности и строки, указывающие на возможность сканирования и показа QR-кодов для подтверждения шифрования.

Эта функция похожа на Contact Key Verification от Apple, введённую в iOS 17.2, которая позволяет пользователям получать автоматические оповещения для проверки безопасности общения.