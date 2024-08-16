Откуда появился образ ведьм?

Практически весь мир знает, как выглядит стереотипная ведьма: шляпа, метла, котел для зелий, черная одежда… Но откуда появился этот образ и почему он так прочно закрепился? Портал history.com разобрался, как сформировался гардероб ведьм.

© Unsplash

Черные остроконечные шляпы

Пожалуй, самый известный элемент гардероба ведьмы — черная, коническая шляпа с острым концом. Как и все прочие предметы одежды ведьм, они, вероятно, уходят корнями в разные культуры и эпохи. Кто-то относит происхождение шляпы к женщинам-квакерам: Религиозное общество Друзей середины XVII века позволяло женщинам быть проповедниками. Хотя стоит отметить, что в то время женщины всех сословий носили высокие шляпы из черной шерсти — они просто были модными.

Другая теория связывает шляпы ведьм с колпаками, которые носили еврейские мужчины в некоторых регионах средневековой Европы. Поначалу они делали это по своей воле, но после 1215 года приказ Папы Римского обязал всех евреев идентифицировать себя на публике при помощи одежды.

Черные платья

Если отталкиваться от реальной истории, целительницы и прочие женщины, которых позже называли ведьмами, носили те же одежды, что и другие жители их сообществ. Скорее всего, гардероб ведьм вряд ли как-то серьезно отличался от того, что носили их соседи — по крайней мере, первое время. Позже черные платья наверняка попали в опалу из-за ассоциации с дьяволом и «черной магией».

Необычные носы

Длинные, кривые или крючковатые носы тоже давно выступают одним из символов ведьм: по ним можно понять, что образ ведьмы задуман как «злой» или «хитрый». В средневековой Европе ведьмы и евреи часто выступали угрозой «доброй» церкви, поэтому их активно притесняли и распространяли стереотипы. Знаменитые крючковатые носы приписывали и тем, и другим — они создавали ассоциацию с уродством, жадностью и прочими негативными характеристиками. К тому же, по стандартам красоты Западной Европы, длинные или кривые носы издавна считались «страшными».

Зеленая кожа

Зеленый цвет, как и черный, тоже в прошлом ассоциировался со злом, но к ведьмам он «прилип» после премьеры фильма «Волшебник страны Оз» в 1939 году. Хотя оригинальная книга не упоминала цвет кожи ведьмы, киностудия Metro-Goldwyn Mayer снимала фильм в цвете, и поэтому настаивала на том, чтобы дизайнеры костюмов и декораций делали краски как можно более яркими. Не только для того, чтобы подчеркнуть новизну технологии, но и для чтобы сделать сказочную страну Оз более запоминающейся. Так злая ведьма и получила зеленую кожу.

Котел

В эпоху Ренессанса большие кухонные котлы использовались для приготовления пищи или домашних лекарств. Однако в литературе и живописи того времени обычный предмет обихода приобретает более негативные тона — ведьмы варили в своих котлах зловещие зелья и яды. Историки считают, что «Макбет» Шекспира сыграл ключевую роль в закреплении связи между ведьмами и котлами.