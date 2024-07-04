Вымирание крупных животных связали с человеком

Ученые Центра экологической динамики в новой биосфере (ECONOVO) Датского национального исследовательского фонда при Орхусском университете пришли к выводу, что вымирание крупных млекопитающих за последние 50 тысяч лет в основном связано с деятельностью человека. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cambridge Prisms: Extinction.

© Lenta.ru

В научной работе были рассмотрены причины вымирания мегафауны, в которую входят животные весом не менее 45 килограммов. Всего за последние 50 тысяч лет исчезло по крайней мере 161 вид млекопитающих, в том числе наземные травоядные весом более тонны, которые относятся к мегатравоядным. Из 57 видов мегатравоядных, существовавших в этот период, сегодня осталось только 11.

Резкие изменения климата, такие как межледниковые и ледниковые эпохи в период от 130 до 11 тысяч лет назад, влияли на популяции животных, но не вызывали массовых вымираний мегафауны. Авторы отмечают, что предыдущие похолодания не приводили к избирательным потерям крупных животных, что свидетельствует о небольшом влиянии климата по сравнению с деятельностью человека.

Археологические данные показывают, что ранние люди были эффективными охотниками на крупных животных, таких как мамонты и мастодонты. Эти животные были особенно уязвимы из-за длительного периода беременности, малого количества потомства и длительного времени до достижения половой зрелости. Анализ показывает, что человеческая охота привела к значительным потерям мегафауны на всех континентах, кроме Антарктиды, и во всех типах экосистем, от тропических лесов до полярных регионов.

Исследователи подчеркивают важность сохранения и восстановления экосистем с реинтродукцией крупных млекопитающих. Это может помочь восстановить экологический баланс и поддержать биоразнообразие, которое зависит от наличия мегафауны.