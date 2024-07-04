Маск предложил название для первого города на Марсе

Американский бизнесмен, руководитель компании SpaceX, Илон Маск предложил назвать первый город на Марсе «Бар». Об этом пишет «Прайм».

Таким образом миллиардер ответил на вопрос одного из пользователей о том, как можно было бы назвать город, основанный на планете.

«Бар», - написал Маск в своей соцсети Х.



Пользователи соцсети сочли, что такое название – это отсылка к шоколадному батончику, так как Mars bar в переводе означает «батончик Mars». При этом ряд участников дискуссии решили назвать первый город на «красной планете» в честь самого Маска - Илонград, Илонвиль, Маскелон, Маскбург или Илонобад.

Маск обещает отправить на Марс миллион человек. Реально ли это?

Ранее глава SpaceX сообщал, что колонизация Марса потребует по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, которые получится доставить на планету в течение 20 лет. Он намерен реализовывать этот проект на ракете Starship 3 и осуществлять миссии на Марс примерно раз в два года.

Однако ученым из Университетского колледжа Лондона удалось выяснить, что человек не перенесет полет на Марс. Проведя ряд исследований, ученые пришли к выводу, что продолжительное нахождение в состоянии невесомости и воздействие радиации попросту убьют почки человека. Проблему могла бы решить разработка новых способов защиты этого органа, считают специалисты.