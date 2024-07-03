Древние птицы линяли так же, как и современные

Палеонтологи выяснили, что представители раннего вида птиц (Confuciusornis) линяли так же, как современные летающие птицы. Это означает, что это животное хорошо летало, потому что современным животным линька помогает поддерживать аэродинамические свойства оперения. Работа опубликована в журнале Biology Letters.

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Насколько известно ученым, перья появились примерно 250 миллионов лет назад. Первыми их получили общие предки динозавров и птерозавров. Однако эти перья были лишь пухом, который уже потом стал полноценными перьями. Они состояли из кератина — волокнистого белка, из которого сделаны волосы и ногти у людей. В отличие от волос и ногтей перья растут лишь до определенного момента. Старые и поврежденные перья птицы сбрасывают. Нелетающие представители, например пингвины, могут сбрасывать за раз много перьев, а летающие — всего по несколько штук. У последних из-за линьки образуются пустые места, на которых потом вырастает новое перо.

Именно такие проплешины искали ученые на крыльях хорошо сохранившихся окаменелостей птиц, ближайших родственников динозавров. Специалисты исследовали коллекцию из более 600 остатков в Шаньдунском музее «Тяньюй» в Китае. Эти птицы жили в меловом периоде около 125 миллионов лет назад на территории современного восточного Китая.

Самыми распространенными среди остатков был Confuciusornis. Конфуциусорнис — птица, жившая 125 миллионов лет назад, то есть спустя сравнительно небольшое время после отделения птиц от динозавров. По размеру она была похожа на современную ворону, имела беззубый клюв, изогнутые когти на пальцах и оперенные крылья. Среди сотен остатков ученым удалось найти две окаменелости Confuciusornis, умерших во время линьки. На них видны новые перья, которые растут на пустом месте, оставшемся после выпадения старого пера. Новые перья растут симметрично на двух крыльях. Точно такая же последовательная линька происходит у современных летающих особей. Она позволяет сохранить аэродинамические свойства оперения.

Эти два образца — древнейшие свидетельство линьки у летающих птиц, которое известно ученым. Похожую картину последовательной линьки ученые наблюдали у близкородственного динозавра Microraptor, который жил 120 миллионов лет назад. Вероятно, и другие птицы и динозавры в юрском и меловом периоде умели линять.