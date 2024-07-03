ИИ помешал IT-компаниям стать углеродно нейтральными

Корпорация Google увеличила выбросы углерода в атмосферу вместо обещаний сократить их. Об этом сообщает издание Quartz.

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По словам журналистов медиа, увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу способствовал искусственный интеллект (ИИ). IT-компаниям необходимы новые центры обработки данных, также растет количество потребляемой энергии.

При этом ранее корпорация заявила, что станет углеродно нейтральной к 2030 году. Однако по итогам 2023 года углеродный след Google вырос на 50 процентов по сравнению с показателями 2019 года. В материале говорится, что текущая ситуация на рынке мешает корпорации стать более экологичной, так как для поддержания инициатив ИИ необходимо больше энергии и дата-центров.

Журналисты Quartz отметили, что многие крупные компании ищут способы не снижать количество потребляемой энергии, но вместе с этим сократить углеродный след. Так, корпорация Amazon Web Services договаривается о получении энергии с представителями ядерных электростанций.

В конце июня аналитики Rystad Energy заявили, что центры обработки данных (ЦОД) будут потреблять повышенное количество энергии из-за вычислений искусственного интеллекта (ИИ). По их оценкам, потребление энергии вырастет в два раза к 2030 году.