Самые известные орудия пыток в истории

За свою историю человечество изобрело немало различных орудий пыток, и порой палачи давали воображению уж слишком много воли. Портал history.com рассказал о самых известных устройствах — от медного быка до жуткой груши страданий.

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Медный бык

Мифическое орудие казни, которым пользовался Фаларис — тиран, правивший частью Сицилии в VI веке до н.э. Оно состояло из полой фигуры бронзового быка в масштабе 1:1, внутрь которой вела дверца сбоку. Палач помещал жертву внутрь и поджигал под быком огонь, из-за чего металл нагревался и зажаривал человека заживо. Крики казненного проходили через акустическую систему фигуры и якобы напоминали звуки настоящего быка.

Железная Апега

Пожалуй, одно из наиболее «фантастических» орудий пыток. Железная Апега, по свидетельствам греческого историка Полибия, принадлежала Набису — королю Спарты в 207-192 годах до нашей эры. По сути, она была чем-то вроде предшественницы Железной девы из Средневековой Европы. Каждый раз, когда кто-то отказывался платить королю налог, он предлагал должнику обнять свою «жену» — Апега была собрана по образу и подобию его супруги. Но после того, как человек обнимал железное устройство, оно сдавливало его насмерть.

Дыба

Деревянная рама XV века, к которой пленных привязывали веревками за кисти и лодыжки, после чего растягивали до вывиха суставов. Стражи Лондонского Тауэра использовали дыбу на подозреваемых в государственной измене и религиозной ереси, чтобы заключенные выдали имена «сообщников».

Дочь мусорщика

Еще одно орудие пыток из Англии. Дочь мусорщика фактически была полной противоположностью дыбы: она сдавливала человека при помощи жесткой металлической рамы. Устройство оказывало достаточное воздействие, чтобы вызвать кровотечение из носа, рта и других частей тела. Пытка при помощи дочери мусорщика нередко приводила к смерти.

Груша страданий

Орудие пыток, которое ранние современные европейцы считали средневековым. По идее, палач вставлял устройство в рот, влагалище или анальное отверстие пленного, после чего постепенно расширял их, чтобы причинить боль. Однако сохранившиеся образцы груши содержат закрученные пружины — это намекает, что орудие было разработано ближе к современности, уже после Средних веков. Их происхождение также неизвестно.