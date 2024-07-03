Представлен 3-нм чип Samsung Exynos W1000

Samsung анонсировала 3-нм процессор Exynos W1000. Новый чип, скорее всего, будет использоваться в будущих «умных» часах корейского производителя.

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Samsung Exynos W1000 создан с использованием 3-нм техпроцесса, и включает в себя 5 процессорных ядер – одно ядро Cortex-A78 с частотой 1,6 ГГц и четыре ядра Cortex-A55, с частотой 1,5 ГГц. Как утверждает производитель, это обеспечит до 2,7 раз более быстрое время запуска приложений, в 3,4 раза более быструю одноядерную производительность и в 3,7 раза более быструю многоядерную производительность.

Кроме того, в состав новой SoC входит графический процессор ARM Mali-G68 MP2, благодаря которому поддерживаются экраны с разрешением до 640×640 пикселей. Чип также имеет встроенную внутреннюю память объемом 32 ГБ.

Также стоит отметить поддержку Always-on Display, Bluetooth LE, 4G LTE, Wi-FI b/g/n, GPS и NFC для беспроводных платежей. Помимо того, чип получил поддержку оперативной памяти стандарта LPDDR5 и 32 ГБ встроенной памяти eMMC.

Как сообщается, Exynos W1000 будет использоваться в Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra. Благодаря новым технологиям в Exynos W1000, эти новинки смогут работать до 2-3 дней на одном зарядке. Реальный прирост производительности нового чипсета наверняка будет раскрыт на мероприятии Unpacked 2024, которое запланировано на 10 июля текущего года.