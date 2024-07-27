Самые опасные научные эксперименты в истории

Наука — не только движущая сила человечества, но и весьма опасный инструмент, которым можно легко злоупотребить. Портал bigthink.com рассказал о самых рискованных и противоречивых научных экспериментах в истории.

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Проект MKUltra

Программа MKUltra (1950-1966) была попыткой ЦРУ овладеть техниками контроля над разумом. Подопытные, зачастую против собственной воли, подвергались воздействию различных наркотиков, особенно галлюциногенных. Их также часто лишали сна, вводили в гипноз и сенсорную депривацию, а также психологически пытали.

Большой адронный коллайдер

Большой адронный коллайдер в Швейцарии — самая большая машина в мире и, по совместительству, самый сложный научный инструмент в истории. Из-за уникальности устройства публика обвиняла его во многих бедствиях: от землетрясений до притяжения астероидов к планете. И хотя большую часть теорий заговора вокруг БАК благополучно развеяли, остается одна, не опровергнутая физиками — вероятность появления черных дыр, способных поглотить Землю.

Исследование сифилиса в Таскиги

«Исследование» правительства США, проходившее в 1932-1972 годах, оставило 399 афроамериканских пациентов в штате Алабама без лекарства от сифилиса, несмотря на то, что эффективность пенициллина уже была доказана. Пациентам даже не говорили, чем именно они болеют — доктора просто винили во всем «плохую кровь» и выдавали людям плацебо. Целью эксперимента якобы было наблюдение за естественным развитием сифилиса. В результате 28 человек погибли от болезни, еще 100 — от осложнений.

Кольская сверхглубокая скважина

Советский эксперимент, в рамках которого ученые хотели пробурить самое глубокое отверстие в коре планеты. К 1994 году они добились своего: на Кольском полуострове образовалась скважина глубиной 12 километров — рекордная для своего времени. Помимо этого, эксперимент предоставил геологам немало научных данных, в том числе останки древнего микроскопического планктона. Ничего плохого в результате бурения не случилось, но в прошлом публика переживала, что столь глубокая скважина может вызвать непредсказуемые сейсмические эффекты. Например, расколоть Землю пополам.

«Тринити»

Наконец, сложно не добавить в список самых опасных научных экспериментов первый ядерный тест в истории. «Тринити» был результатом «Проекта Манхэттен» — попытки быстро разработать атомную бомбу для военного преимущества США в период Второй мировой. Перед испытанием 16 июля 1945 года некоторые известные ученые всерьез полагали, что ядерный взрыв способен уничтожить мир путем поджога атмосферы Земли.